Об'єм, клони та спецефекти: колекція Balenciaga прет-а-порте сезону весна 2022

Креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія вирішив, що мало нам за ці роки цифрових технологій потрібно більше.

Щоб додати нашій карантинній віртуальній реальності ще більше технологій, дизайнер залучив до співпраці режисера Квентіна Деронзьє, котрий створив для показу армію цифрових клонів улюбленої моделі Гвасалії – художниці Елайзи Дуглас. Саме вона продемонструвала всю колекцію.

Колекція Balenciaga прет-а-порте сезону весна 2022 / East News

Що ж до колекції, то в ній дизайнер віддав данину колаборації з Gucci та представив культові принти та форми аксесуарів знаменитого італійського бренду з логотипом чи пряжкою "BB". На одній із сумок було навіть написано This Is Not a Gucci Bag.

Колір та принти

Колекція Balenciaga прет-а-порте сезону весна 2022 / East News

Чорний колір, як і раніше, грає в колекції провідну роль. Але присутні й червоні вбрання, синій денім та пісочні тони. Є навіть одна сукня яскравого лимонно-жовтого кольору.

Зненацька багато принтів, серед яких переважає квітковий.

Фактури та тканини

Колекція Balenciaga прет-а-порте сезону весна 2022 / East News

Вовна, шовк, шкіра, плащівка та денім поєднуються з трикотажем, оксамитом та синтетичними матеріалами.

Фасони та силуети

Колекція Balenciaga прет-а-порте сезону весна 2022 / East News

Силуети цілком традиційні для бренду: підкреслена та гіпертрофована лінія плеча, пальто та жакети оверсайз. Багато асиметрично застебнутих пальто та блейзерів.

Аксесуари та деталі

Колекція Balenciaga прет-а-порте сезону весна 2022 / East News

Як ми вже говорили, багато аксесуарів повторюють принт та форму культових моделей бренду Gucci. Але є й оригінальні теми саме Balenciaga — це господарські сумки в ретростилі, пакети, взуття з загостреним носком і кросівки з імітацією пальців.

