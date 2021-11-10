Оборки і клітинка в колекції Phillip Lim прет-а-порт сезону весна-літо 2022

Оборки і клітинка в колекції Phillip Lim прет-а-порт сезону весна-літо 2022

Колекція була представлена у вигляді лукбука.

Колекція Phillip Lim прет-а-порте сезону весна-літо 2022 справляє дуже приємне враження. Кожен образ максимально продуманий і відрізняється елегантністю і водночас оригінальністю конструктивного рішення.

Колір та принти

Колекція Phillip Lim прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Багато образів у чорному кольорі та у чорно-білій гамі. Також досить численна лінія у бежево-піскових тонах. Але є й дуже яскраві вбрання: зелені, гірчичні, рожеві та яскраво-померанчеві.

Колекція Phillip Lim прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Ведучий принт – клітинка.

Фактури та тканини

Колекція Phillip Lim прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Переважають натуральні тканини, є трикотаж досить грубої в'язки, дуже несподівано використано букле яскравого відтінку.

Фасони та силуети

Колекція Phillip Lim прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Більшість моделей вільного дуже цікавого крою є речі оверсайз, багато асиметричних деталей.

Колекція Phillip Lim прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Дуже жіночний вигляд мають речі з оборками.

Колекція Phillip Lim прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Варто звернути увагу на широкі довгі штани, яких у колекції представлено чимало.

Взуття та аксесуари

Колекція Phillip Lim прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Дуже цікаві сумки, особливо із плетеної шкіри.

Колекція Phillip Lim прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Досить різноманітне взуття: варто звернути увагу на витончені сандалі на тонких ремінцях, балетки без задника на зав'язках та ляпанці на грубій підошві.

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