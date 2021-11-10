Оборки і клітинка в колекції Phillip Lim прет-а-порт сезону весна-літо 2022

Колекція була представлена у вигляді лукбука.
Колекція Phillip Lim прет-а-порте сезону весна-літо 2022 справляє дуже приємне враження. Кожен образ максимально продуманий і відрізняється елегантністю і водночас оригінальністю конструктивного рішення.
Колір та принти
Багато образів у чорному кольорі та у чорно-білій гамі. Також досить численна лінія у бежево-піскових тонах. Але є й дуже яскраві вбрання: зелені, гірчичні, рожеві та яскраво-померанчеві.
Ведучий принт – клітинка.
Фактури та тканини
Переважають натуральні тканини, є трикотаж досить грубої в'язки, дуже несподівано використано букле яскравого відтінку.
Фасони та силуети
Більшість моделей вільного дуже цікавого крою є речі оверсайз, багато асиметричних деталей.
Дуже жіночний вигляд мають речі з оборками.
Варто звернути увагу на широкі довгі штани, яких у колекції представлено чимало.
Взуття та аксесуари
Дуже цікаві сумки, особливо із плетеної шкіри.
Досить різноманітне взуття: варто звернути увагу на витончені сандалі на тонких ремінцях, балетки без задника на зав'язках та ляпанці на грубій підошві.
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