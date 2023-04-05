Одягла сукню лише за 50 доларів: наречена заощадила на своєму весіллі круглу суму

Не всі хочуть і можуть витратити на весілля великі суми грошей, тому шукають способи заощадити на святі, але все ж таки його провести. Саме такої концепції дотримувалися наречений та наречена з Північної Кароліни (штат на південному сході США), і витратила лише 600 доларів на своє сільське весілля, яке планували близько двох тижнів.

Наречена на ім'я Шелбі Фелпс та її наречений Гаррет, 26-річні річкові гіди у місті Брайсон-Сіті, вирішили виявити творчий підхід до свята.

Шелбі купила свою ніжну весільну сукню у бохо-стилі лише за 50 доларів. Дівчина знайшла вбрання на сайті Poshmark, що продає новий і вживаний одяг та різні товари для дому. Образ наречена вирішила доповнити квітами – букетом та вінком, які зібрала самостійно.

Наречений же прийшов на весілля у повсякденному одязі: кофті та флісовому жилеті від Patagonia, купленому на розпродажі за 80 доларів, та штанях Prana за 50 доларів.

Також Шелбі та Гаррет практично нічого не витратили на відео та фото знімання, оскільки попросили робити фото своїх друзів та близьких, торт також принесли їхні друзі – це був морквяний пиріг із глазур'ю із вершкового сиру.

Сама церемонія була дуже короткою і відбулася на відкритому повітрі. Потім молодята всю ніч безперервно веселилися з гостями біля багаття.

У результаті молодята заощадили на святі близько 10 тисяч доларів, йдеться у виданні New York Post.

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