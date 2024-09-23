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Офіскор, насичені кольори та незвичайні деталі: Bottega Veneta представив колекцію весна-літо 2025

Офіскор, насичені кольори та незвичайні деталі: Bottega Veneta представив колекцію весна-літо 2025

Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Нову колекцію бренду можна охрестити діловою, повсякденною та трохи грайливою.

Креативний директор Bottega Veneta – модельєр Матьє Блазі – точно знає, як створити стильну та носибельну колекцію, речі з якої будуть бажаними для багатьох. У сезоні весна-літо 2025 він пропонує багато варіантів оверсайз-вбрань у стилі офіскор, а також торочку, великі сумки, картаті фланелеві сорочки-жакети та довгі піджаки-пальто.

Також цікавою деталлю, яка є малопомітною у колекції, стали брошки у вигляді жаб. Ця річ демонструвала певну грайливість та дитячу наївність, що також читалося у яскравих підкладках деяких речей, у прикрасах, пряжках ременів та різній довжині холош.

У колекції цього бренду був присутній і найтрендовіший колір року — марсала. У ньому були виконані сумки, спідниці та костюми.

Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / © Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / Фото: Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / © Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / Фото: Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / © Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / Фото: Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / © Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / Фото: Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / © Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / Фото: Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / © Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / Фото: Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / © Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / Фото: Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / © Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / Фото: Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / © Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / Фото: Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / © Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / Фото: Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / © Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / Фото: Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / © Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / Фото: Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / © Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / Фото: Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / © Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / Фото: Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / © Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / Фото: Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / © Associated Press
Колекція Bottega Veneta весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

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