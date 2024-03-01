Оксамит, носибельні фасони та креативні аксесуари: Schiaparelli презентував колекцію осінь-зима 2024-2025

Оскільки зручність – один із головних трендів останніх років, ця відома марка одягу також пропонує у новій колекції велику кількість вбрань у подібному стилі.

У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ колекції ready-to-wear осінь-зима 2024-2025 Модного дому Schiaparelli. У цій колекції креативний директор бренду Деніел Роузберрі пропонує носибельні вбрання, створені, звичайно ж, у стилістиці бренду, які будуть актуальні для жінок різного віку. Тому на подіумі можна помітити різні варіанти блейзерів, строгих штанів і навіть дуті куртки, але з імітацією преса та ґудзиками, які є ілюзією сосків.

Також Роузберрі пропонує варіанти обтислих суконь з еластичного джерсі з принтом купальником-обманкою (це данина поваги модельєру Джеффрі Біну), вироби з культовими замковими щілинами, імітації нігтів на колготках, сумки з анатомічним дизайном і масивні аксесуари. Окрім цього на подіумі можна помітити такі креативні аксесуари як краватка у вигляді коси, босоніжки у вигляді вимірювальної стрічки, золоті різнокаліберні ґудзики, занижені талії та американізми – торочка, пряжки та джинсова тканина.

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Schiaparelli / Фото: Associated Press

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