Окуляри-панамки, яскраві колготки та БДСМ-естетика: Prada представив колекцію весна-літо 2025

Колекція, яку Раф Сімонс та Міучча Прада презентували, була дуже незвичайною і навіть трохи божевільною.

У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ колекції весна-літо 2025 бренду Prada. На подіумі модельєри представили яскраві кольори, а фасони багатьох вбрань нагадували одночасно героїв супергеройських фільмів і космічних саг, оскільки нам представили окуляри, що нагадують очі комах, окуляри-капелюхи з круглими отворами, спідниці з отворами, безліч бомберів і навіть деякі вироби у БДСМ-естетиці.

Як і багато інших марок, Prada пропонує в новому сезоні шорти-труси, боді та прямі плащі. Яскравості колекції також додали колготки різних відтінків.

Кожна пара взуття відрізнялася і майже всі вони, здавалося, були відродженням популярних моделей з минулих колекцій бренду.

Показ бренду Prada весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренду Prada весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренду Prada весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренду Prada весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренду Prada весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренду Prada весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренду Prada весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренду Prada весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренду Prada весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренду Prada весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренду Prada весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренду Prada весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ бренду Prada весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

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