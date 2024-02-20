Оливковий колір, класична клітинка та багато трикотажу: Burberry презентував колекцію весна-літо 2024

Новий креативний директор бренду Burberry Деніел Лі привніс до цієї колекції осінь-зима трохи ретро-естетики 70-х. На подіумі були представлені нові варіації знаменитих тренчів, з яких, власне, бере початок ця марка, а також речі оливкового відтінку, які також є відсиланням до мілітарі стилістики.

Лі повертає моду на екошуби, хутряні коміри з манжетами та коміри-стійки. Також дизайнер пропонує V-подібні декольте, трикотаж з торочкою, а окрім класичної клітини ще й принт пейслі.

Показ колекції Burberry осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Burberry осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Burberry осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Burberry осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Burberry осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Burberry осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Burberry осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Burberry осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Burberry осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Burberry осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Burberry осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Burberry осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Burberry осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Burberry осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Burberry осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Burberry осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

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