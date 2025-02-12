Оригінальні фасони та багатошаровість: бренд Thom Browne презентував колекцію осінь-зима 2025

На створення цієї колекції дизайнера знову надихнули птахи.

У Нью-Йорку в межах Тижня моди відбувся показ нової колекції бренду Thom Browne. Дизайнер презентував публіці вбрання на сезон осінь-зима 2025.

Бренд відомий своєю любов'ю до креативу та казковості, тому покази Thom Browne – це завжди шоу, яке хочеться дивитися від початку до кінця.

Показ Thom Browne осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Цього разу бренд пов'язав свою колекцію з оригамі, а точніше – з птахами, виконаними в техніці оригамі. Птахи часто слугують натхненням для дизайнера, і різні їхні інтерпретації присутні у вбраннях, але цього разу він вирішив зобразити їх трохи інакше.

Показ Thom Browne осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Ймовірно, це одна з найяскравіших колекцій дизайнера за останній час, оскільки в ній використано багато відтінків тканин і навіть стиль колор-блок. Том Браун поєднував у деяких сукнях різні текстури, кольори, принти і знову вдався до ілюзії – в деяких випадках здається, що на моделях костюми, але насправді вони одягнені в сукні.

Показ Thom Browne осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Дизайнер продовжує експериментувати з багатошаровістю, а також повертає моду на колготки в принт аргайл.

Показ Thom Browne осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Також на подіумі можна було побачити сукні-дзвони, класичні принти, пальта та різні варіації костюмів із жакетами.

Показ Thom Browne осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Читайте також: