Оверсайз, джинси та багато аксесуарів: Дім Gucci презентував колекцію осінь-зима 2023-24 у Мілані

Під час Тижня моди в Мілані Модний дім Gucci представив публіці свою нову колекцію осінь-зима 2023-24, яка стала першою для бренду після звільнення з посади креативного директора Алессандро Мікеле. І зважаючи на те, що бренд представив на подіумі, він вирішив остаточно завершити з гламуром і розкішшю, які приніс Мікеле в бренд.

Тепер під час показу моделі вийшли в досить лаконічних, простих і навіть повсякденних образах, які складалися з оверсайзу, штанів, безлічі аксесуарів у вигляді сумок, а також футболок і майок. Колекція Gucci цього разу була досить нудною, звичайною та навіть пацанською, адже нічим не виділялася на тлі інших молодіжних брендів.

Однак тепер виразно видно, що саме власники компанії хочуть бачити у майбутньому на подіумах від Gucci – класичні стилі із сучасними деталями. Можливо, бренду вдасться залучити у такий спосіб більше зумерів, але на червоних доріжках ці речі явно масово не з'являться.

Показ колекції Gucci осінь-зима 2023-24. / Фото: Associated Press

Показ колекції Gucci осінь-зима 2023-24. / Фото: Associated Press

Показ колекції Gucci осінь-зима 2023-24. / Фото: Associated Press

Показ колекції Gucci осінь-зима 2023-24. / Фото: Associated Press

Показ колекції Gucci осінь-зима 2023-24. / Фото: Associated Press

Показ колекції Gucci осінь-зима 2023-24. / Фото: Associated Press

Показ колекції Gucci осінь-зима 2023-24. / Фото: Associated Press

Показ колекції Gucci осінь-зима 2023-24. / Фото: Associated Press

Показ колекції Gucci осінь-зима 2023-24. / Фото: Associated Press

Показ колекції Gucci осінь-зима 2023-24. / Фото: Associated Press

Показ колекції Gucci осінь-зима 2023-24. / Фото: Associated Press

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