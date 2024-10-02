Оверсайз, торочка та ода птахам: бренд Stella McCartney презентував колекцію весна-літо 2025

Британська модельєрка Стелла Маккартні протягом усієї багаторічної роботи в модній індустрії залишається вірною своїм переконанням щодо екології та прав тварин – вона не використовує хутро, натуральну шкіру тощо. Також у її колекціях використовуються тканини із перероблених матеріалів. Кожна колекція показує, що експлуатація тварин не потрібна, щоб створити красиві речі.

Однак, якщо хутра та шкіри поменшало у моды, то ось пір'я багатьох видів птахів продовжують використовуватися. Своєю новою колекцією жінка закликає бренди відмовитись і від цього.

"Щороку індустрія моди вбиває 1,5 мільярда птахів заради їхнього пір'я", — заявила дизайнерка.

Стелла презентувала на подіумі, окрім елегантних та стильних вбрань, багато відсилань до пташиної теми. На моделях можна було побачити вироби з пташиними принтами, прикраси у вигляді птахів на шиї та брелоки на сумках.

"Коли ви бачите гарне оздоблення з пір'я або пухову куртку, я не думаю, що ви обов'язково помічаєте, що був убитий птах. А ми всі любимо птахів, вірно? Люди не дуже люблять корів з якоїсь причини, тому все по-іншому, коли ви говорите про шкіру. Але птахи прекрасні, і настав час привернути увагу галузі до цієї проблеми", — додала вона.

У колекції весна-літо 2025 Маккартні представила вже добре відомий для свого бренду стиль: оверсайз костюми, вироби з оборками, торочкою і в'язані зі джгута.

Також зазначимо, що матеріали використані у колекціях Маккартні не тестуються на тваринах.

Колекція Stella McCartney весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Stella McCartney весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Stella McCartney весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Stella McCartney весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Stella McCartney весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Stella McCartney весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Stella McCartney весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Stella McCartney весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Stella McCartney весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Stella McCartney весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Stella McCartney весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Stella McCartney весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Stella McCartney весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Stella McCartney весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Stella McCartney весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Stella McCartney весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Stella McCartney весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Stella McCartney весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ шоу відбувався у самому центрі Парижа і гості могли не лише дивитись дефіле, а й насолоджуватися видом на Ейфелеву вежу.

Колекція Stella McCartney весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Сама Стелла Маккартні з'явилася на показі в лаконічному вбранні — вона одягла широкі смугасті штани та темно-синій джемпер.

Колекція Stella McCartney весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

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