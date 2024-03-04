Оверсайз, трикотажні петлі та широкі плечі: бренд Stella McCartney презентував колекцію осінь-зима 2024-2025

У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ колекції ready-to-wear осінь-зима 2025-2025 британського бренду Stella McCartney. На подіумі дизайнерка презентувала колекцію, яка включала велику кількість виробів із трикотажу, особливо серед них увагу привертали об'ємні вироби з в'язаними петлями, які також повторювалися на деяких сумках. Але окрім цього Стелла Маккартні продовжує "грати" з об'ємними пропорціями, пропонує різні варіанти вбрань із штанами, теплі трикотажні вироби, лаконічні силуети, об'ємні шуби та широкі плечі.

Не обійшла вона і тренд на труси, оскільки варіанти з цим виробом також представила. Є в колекції мінісукні, прикрашені кристалами вироби, та топи на бретелях.

Стелла Маккартні відома своїм особливим підходом до дизайну та її прагненням приносити якнайменше шкоди навколишньому середовищу, тому особливо дивує те, як у кожній своїй колекції вона знаходить способи представляти розкішні та сучасні речі, які при цьому ще й екологічні.

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

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