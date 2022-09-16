Паєтки, шовк та прозорі бюстьє: у Нью-Йорку представили колекцію Tom Ford весна-літо 2023

У це важко повірити, але легендарному Томові Форду вже 61 рік і подейкують, що він планує продати свій однойменний бренд Tom Ford. Чи тому дизайнер зібрав на Тижні моди в Нью-Йорку неймовірно зірковий склад гостей і моделей, чи просто вирішив зробити свій показ яскравішим за рахунок знаменитостей, поки невідомо. Але те, що йому вдалося зробити яскраву колекцію та шоу – найчистіша правда.

У новій колекції весна-літо 2023 року Том вирішив поєднати рок, панк, блиск і, звичайно ж сексуальність. Саме тому в колекцію увійшли прозорі футболки, чорні ліфчики, деконструйовані шифонові сукні, атласні, шовкові та оксамитові сорочки.

Показ Tom Ford весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Також на подіумі було представлено кілька варіантів знаменитого штанного костюма, який дизайнер придумав ще коли працював в Gucci.

Показ Tom Ford весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Не обійшлося без страз, мережива та білизни. Деякі сукні були зі сміливими вирізами або у вигляді пеньюарів. Чоловіча лінійка була трохи стриманішою, однак сміливі рішення дизайнера все були чітко помітні.

Показ Tom Ford весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Tom Ford весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Tom Ford весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Tom Ford весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Tom Ford весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Tom Ford весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

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