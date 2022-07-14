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Паєтки та суворий шик: у Парижі презентували кутюрну колекцію Alexandre Vauthier

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Паєтки та суворий шик: у Парижі презентували кутюрну колекцію Alexandre Vauthier

Paris Fashion HC FW 22/23 Vauthier / Фото: Associated Press

Під час Тижня високої моди французький модельєр презентував колекцію осінь-зима 2022-2023.

Строгість і шик – це дві важливі складові в колекціях французького модельєра Александра Вот'є і щоразу дивним чином йому вдається їх поєднати. У новій колекції от кутюр осінь-зима 2022-2023 модельєр представив вбрання стриманих силуетів, але водночас розкішно прикрашених паєтками, блискітками, пір'ям та торочкою зі страз. Також приголомшувала і кольорова гама, яку він використовував – вугільно-чорні відтінки, ніжно-бежеві, насичені сині.

Також важливе місце у колекції зайняли аксесуари: босоніжки із зав'язками; прикраси з торочкою; чоботи, виготовлені з тієї ж тканини, що і вбрання; також сумки-мішки різних розмірів.

Paris Fashion HC FW 22/23 Vauthier / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Vauthier / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Vauthier / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Vauthier / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Vauthier / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Vauthier / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Vauthier / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Vauthier / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Vauthier / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Vauthier / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Vauthier / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Vauthier / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Vauthier / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Vauthier / Фото: Associated Press

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