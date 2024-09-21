Креативні речі та оригінальні принти: бренд Moschino презентував колекцію весна-літо 2025

Креативний директор бренду Адріан Аппіолаза представив весняну колекцію в межах Тижня моди, який триватиме від 17 по 23 вересня.

Moschino презентував на Тижні моди, як завжди, дуже креативну колекцію, наповнену модними кодами, закладеними колись у цей бренд його засновником - італійцем Франко Москіно. Колекція весна-літо 2025 року була наповнена властивою для бренду іронією.

На подіумі можна було побачити багато вбрань білого кольору незвичайного дизайну, також луки у великий горох, об'ємні куртки, жакети та драпування. Важливе місце у колекції посіли принти, торочка та гранжова естетика. Були також і перевернуті речі, що складалися з двох різних частин.

Колекція Moschino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Moschino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Moschino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Moschino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Moschino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Moschino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Moschino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Moschino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Moschino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Moschino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Moschino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Moschino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Moschino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Moschino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Moschino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Moschino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Moschino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Moschino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Moschino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Moschino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Moschino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Moschino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

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