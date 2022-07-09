Пір'я, яскраві кольори та блискітки: у Римі представили кутюрну колекцію Valentino

Дім Valentino на чолі креативним директором П'єрпаоло Піччолі, вирішив запам'ятатися шанувальникам кутюру не лише ідеальним кроєм та силуетами, а й приголомшливим шоу. Ймовірно тому показ вирішили провести просто неба в самому центрі Італії — на Іспанських сходах.

Моделі виходили під акомпанемент британського композитора та виконавця Labrinth, який, до речі, є головним композитором найпопулярнішого підліткового телесеріалу "Ейфорія". Нова колекція отримала назву The Beginning і вже традиційно для бренду стала поєднанням яскравих кольорів.

Також Піччолі вирішив додати до нової колекції багато блискіток, пір'я, головних уборів та колготок з великою сіткою. Але також було й кілька образів, які стали даниною поваги Валентино Гавані.

Традиційно дизайнер випустив на подіум, яким цього разу виступили знамениті сходи, моделей абсолютно різної зовнішності, ґендеру та статури. Таким чином він намагається донести, що мода для всіх, незалежно від статі чи фігури.

Valentino Fall-Winter Haute Couture 2022-2023 / Фото: Associated Press

Valentino Fall-Winter Haute Couture 2022-2023 / Фото: Associated Press

Valentino Fall-Winter Haute Couture 2022-2023 / Фото: Associated Press

Valentino Fall-Winter Haute Couture 2022-2023 / Фото: Associated Press

Valentino Fall-Winter Haute Couture 2022-2023 / Фото: Associated Press

Valentino Fall-Winter Haute Couture 2022-2023 / Фото: Associated Press

Valentino Fall-Winter Haute Couture 2022-2023 / Фото: Associated Press

Valentino Fall-Winter Haute Couture 2022-2023 / Фото: Associated Press

Valentino Fall-Winter Haute Couture 2022-2023 / Фото: Associated Press

Valentino Fall-Winter Haute Couture 2022-2023 / Фото: Associated Press

Також у показі взяла участь українка – модель Крісті Пономар. Дівчина продемонструвала сріблясту сукню з торочкою та салатову накидку.

Valentino Fall-Winter Haute Couture 2022-2023 / Фото: Associated Press

Наприкінці показу П'єрпаоло Піччолі та його команда також вийшли до публіки.

Valentino Fall-Winter Haute Couture 2022-2023 / Фото: Associated Press

Відео показу:

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