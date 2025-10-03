- Дата публікації
Піжамні силуети і ніжні кольори: Louis Vuitton представив колекцію весна-літо 2026
Шоу відбулося в межах Тижня моди в Парижі.
Нову колекцію креативний дизайнер бренду Ніколя Жескьєр вирішив представити в Луврі, в літніх апартаментах Анни Австрійської — залі з фресками, мармуровою підлогою і великими арочними вікнами. Колекція вийшла ніжною і жіночною з великою кількістю уваги до деталей, адже її головна ідея — інтимність, комфорт і «одяг для себе».
На подіумі можна було побачити багато кімоно-халатів, шовкових комбінацій і піжамних комплектів, мережива, леліток, кристалів, об’ємних декорів, торочки.
Верхній одяг був з плавними лініями, виконаний зі шкіри або тканин з ручним оздобленням, також Жескьєр використовував екохутро. Штани були широкі, розслаблені, більш обтислі силуети представлені в колекції рідше.