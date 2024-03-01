Плетіння, декор і прості силуети: бренд Tokyo James представив колекцію осінь-зима 2024-2025

У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ бренду Tokyo James.

Дизайнер марки, згідно з виданням Vogue, вирішив у цій колекції підкреслити своє африканське походження, тому в колекції використовуються складні плетіння, прямі лінії, на деяких виробах присутні портрети.

В колекції можна побачити костюми з букле, блузи та жилети, а також прикрашені джинсові штани, повністю розшиті спереду бісером, а от розкішні сукні з заниженою талією та ніжною вишивкою, безумовно, вирізнялися. Дизайнер пропонує великі сумки та масивні прикраси.

У створенні декорацій для колекції Джеймс також співпрацював із художником Юсуффом Айною.

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Tokyo James / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Tokyo James / Фото: Associated Press

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