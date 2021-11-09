Плетіння макраме та сандалії легіонерів у колекції Alberta Ferretti сезону весна-літо 2022

Колекція вийшла дуже ефектною та жіночною.
Колекція Alberta Ferretti прет-а-порте сезону весна-літо 2022 рясніє цитатами з історії костюма. Взуття – високі сандалії з ремінців – нагадує те, що носили римські легіонери (їх ще називають сандалії гладіаторів), одяг – туніки римських жінок.
Колір та принти
Колірна гама дуже вишукана, і в ній практично немає принтів. Багато чорного та білого кольору, як окремо, так і в поєднанні.
Також є дуже красиві сині та кольору морської хвилі сукні та лінія у бежево-коричневих та піскових тонах.
Фактури та тканини
Тканини легкі — шифон і шовк. Багато плісування.
Поряд із ними значне місце в колекції займає одяг та аксесуари з плетіння макраме.
Фасони та силуети
Як ми вже говорили, в колекції переважають туніки, що летять, короткі і довгі, та широкі штани.
Взуття та аксесуари
Гладіаторські сандалії мають дуже ефектний вигляд, але не менш цікаві плетені сумки і витончені кольє.
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