Плетіння макраме та сандалії легіонерів у колекції Alberta Ferretti сезону весна-літо 2022

Плетіння макраме та сандалії легіонерів у колекції Alberta Ferretti сезону весна-літо 2022

Колекція вийшла дуже ефектною та жіночною.

Колекція Alberta Ferretti прет-а-порте сезону весна-літо 2022 рясніє цитатами з історії костюма. Взуття – високі сандалії з ремінців – нагадує те, що носили римські легіонери (їх ще називають сандалії гладіаторів), одяг – туніки римських жінок.

Колір та принти

Колекція Alberta Ferretti прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Колірна гама дуже вишукана, і в ній практично немає принтів. Багато чорного та білого кольору, як окремо, так і в поєднанні.

Також є дуже красиві сині та кольору морської хвилі сукні та лінія у бежево-коричневих та піскових тонах.

Фактури та тканини

Колекція Alberta Ferretti прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Тканини легкі — шифон і шовк. Багато плісування.

Колекція Alberta Ferretti прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Поряд із ними значне місце в колекції займає одяг та аксесуари з плетіння макраме.

Фасони та силуети

Колекція Alberta Ferretti прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Як ми вже говорили, в колекції переважають туніки, що летять, короткі і довгі, та широкі штани.

Взуття та аксесуари

Колекція Alberta Ferretti прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Гладіаторські сандалії мають дуже ефектний вигляд, але не менш цікаві плетені сумки і витончені кольє.

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