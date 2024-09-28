Похмуро та креативно: бренд Yamamoto представив колекцію весна-літо 2025

У Парижі Тиждень моди в самому розпалі і в його межах відбувся показ бренду Yamamoto.
На шоу публіці презентували колекцію весна-літо 2025, яка виділилася своєю креативністю.
У колекції було багато темних відтінків, через що вона здавалася похмурою, а єдиним яскравим кольором став червоний, у якому було виконано кілька речей. Вбрання були еклектичними, з асиметричними спідницями, мереживом та безліччю складок тканини. Також у колекції помітні різні техніки та тканини: шовк, атлас, трикотаж, костюмні та мереживо. На деяких виробах тканина мала вигляд, ніби була розірвана.
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