Похмуро та креативно: бренд Yamamoto представив колекцію весна-літо 2025

У Парижі Тиждень моди в самому розпалі і в його межах відбувся показ бренду Yamamoto.

На шоу публіці презентували колекцію весна-літо 2025, яка виділилася своєю креативністю.

У колекції було багато темних відтінків, через що вона здавалася похмурою, а єдиним яскравим кольором став червоний, у якому було виконано кілька речей. Вбрання були еклектичними, з асиметричними спідницями, мереживом та безліччю складок тканини. Також у колекції помітні різні техніки та тканини: шовк, атлас, трикотаж, костюмні та мереживо. На деяких виробах тканина мала вигляд, ніби була розірвана.

Колекція Yamamoto весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Yamamoto весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Yamamoto весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Yamamoto весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Yamamoto весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Yamamoto весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Yamamoto весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Yamamoto весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Yamamoto весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Yamamoto весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Yamamoto весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Yamamoto весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Yamamoto весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Yamamoto весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Yamamoto весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Yamamoto весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

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