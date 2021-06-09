Пончо і мунбути в колекції Chloe сезону осінь-зима 2021-2022

Колекція знаменитого Модного дому Chloe була показана на вулиці нічного міста.

Колекція Chloe прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 стала дебютною для Габріели Герст — нового креативного директора Chloe. У ній використані тканини з перероблених матеріалів і залишки тканин минулих колекцій. Загалом показ був прийнятий дуже позитивно як модними критиками, так і клієнтами.

Кольори і принти

Колекція Chloe прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Вся колекція витримана в бежево-коричневій гамі. Зустрічаються глибокі цегляно-червоні, помаранчеві та смарагдово-зелені акценти, є чорні образи і деталі вбрань.

Серед візерунків можна виділити смужку, її досить багато, як і візерунків зібраних з різнокольорових елементів у формі луски або квадратів.

Фактури і тканини

Колекція Chloe прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Як було вже сказано, підбір тканин абсолютно не випадковий, це перероблені тканини і відходи виробництва. Також в колекції багато трикотажу і шкіри. Є ультрамодні цього сезону стьобані тканини.

Фасони і силуети

Колекція Chloe прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Хочеться відзначити затишні пончо в етнічному стилі і довгі досить щільні трикотажні сукні. Ще в колекції багато дублянок-трансформерів.

Аксесуари та взуття

Колекція Chloe прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Дуже цікаве взуття. Широкі відкриті ляпанці на корковій підошві з хутряними устілками пропонується носити з теплими речами. Також дуже цікавий вигляд має коротка модифікація мунбутів.

Колекція Chloe прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Сумки з торочками і декором з імітацією дредів теж заслуговують на увагу.

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