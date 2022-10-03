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Постапокаліпсис на подіумі: Balenciaga презентували колекцію весна-літо 2023 у Парижі

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Постапокаліпсис на подіумі: Balenciaga презентували колекцію весна-літо 2023 у Парижі

Демна Гвасалія / Фото: Getty Images

Такого паризькі подіуми ще не бачили.

Демна Гвасалія знову шокував публіку своєю колекцією. Креативний директор бренду Balenciaga вирішив продовжити ідею своєї минулої колекції, де фігурував сніг на подіумі. Тепер же моделі дефілювали по бруду, на який перетворюється сніг, коли тане. Бруд лежав скрізь, у залі також стояв специфічний сирий запах, а моделям залишили лише тонку стежку, якою вони йшли. У деяких місцях бруд був у формі вирв від бомб.

Цим показом Демна, який активно підтримує Україну, хотів привернути увагу до того, що зараз відбувається у світі: війна, протести, надмірне споживання речей, забруднення планети.

У колекції були представлені кросівки, гумові чоботи, об'ємні куртки, корсети, оверсайз джинси з кишенями та незвичайні шарфи-пружини. Також Balenciaga пропонують багато варіантів а-ля спортивних костюмів і навіть кілька гламурних суконь із паєтками. Попри яскраві кольори в колекції, все ж таки, переважав у ній чорний колір.

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