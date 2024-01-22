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Пов'язки для волосся, ромпери та яскраві принти: бренд Dior презентував чоловічу колекцію у Парижі

Пов'язки для волосся, ромпери та яскраві принти: бренд Dior презентував чоловічу колекцію у Парижі

Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

У Парижі, в межах Тижня чоловічої моди, відбувся показ Модного дому Dior. Креативним директором чоловічої лінійки є дизайнер Кім Джонс.

Бренд представив публіці яскраву колекцію осінь-зима 2024-2025 в якій можна побачити різні варіанти вбрань на будь-який смак, адже там були накидки з принтами і довгим шлейфом, ромпери, комбінезони, ділові костюми і багато трикотажу. Також бренд не оминув головні убори, оскільки пропонує чоловікам носити шапки з декором та повертає в моду пов'язки для волосся.

Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / © Associated Press
Показ чоловічої колекції Модного дому Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

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