Практичні штани, шкіра та трендові тренчі: бренд Tod's представив колекцію осінь-зима 2024-2025

Колекція вийшла дуже лаконічною і для щоденного носіння.

У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Tod's. Шоу пройшло у найбільшому трамвайному депо Мілана на тлі старих міських трамваїв, яким вже близько 100 років.

Моделі дефілювали перед публікою у стильних вбраннях, які включали багато виробів зі шкіри, практичні штани для щоденного носіння, костюми, які ідеально підійдуть для будь-якої життєвої ситуації, а також класичні сорочки.

Окрім цього на подіумі можна побачити ідеально скроєні пальта, широкі шкіряні ремені з масивними пряжками та практичні високі чоботи. Також у колекції представлені тренчі, речі із трикотажу та стильні об'ємні м'які сумки.

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Tod's / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Tod's / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Tod's / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Tod's / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Tod's / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Tod's / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Tod's / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Tod's / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Tod's / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Tod's / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Tod's / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Tod's / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024 року бренду Tod's / Фото: Associated Press

Читайте також: