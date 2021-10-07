16 вересня в Києві пройшла грандіозна презентація бренду YES. Це був яскравий, красивий і емоційний захід, що здивував і підкорив гостей колекцією рюкзаків YES-2022 (і не тільки нею:).

Разом з командою YES презентацією насолоджувалися більше ніж 300 гостей. Всі вони - щасливі люди, які займаються по-справжньому красивим бізнесом: вони дивують і радують дітей і батьків новинками канцелярського світу. Це люди, які дарують їм можливість купувати наймодніші, найкрутіші і якісні товари бренду YES.

Презентація колекції рюкзаків і канцелярії бренду YES (5 фото)

Рюкзаки YES-2022 об'єднали в собі новітні технології ортопедичности, актуальні тенденції моди і стилю, а також тренди в сфері ергономіки і зручності. Як і завжди, ранці YES-2022 в своєму арсеналі мають купу "фішок", які приємно здивують покупців. Причому це стосується і дизайну, і функціональності ранців.

Крім того, бренд YES презентував нову розробку - систему 3S. Ця система покликана врятувати поставу школяра. Її суть в особливій амортизації, яка знижує навантаження на плечі дитини на 25-75%. З такими ранцями дитині не страшні викривлення хребта та інші неприємні "сюрпризи" для постави.

Колекція рюкзаків і канцелярії YES x Andre TAN 2022

Успішна колаборація YES x Andre TAN 2021 підкорила всіх модним дизайном, стильними колірними рішеннями і інноваціями у виробництві. Її логічним продовженням стала колекція YES x Andre TAN 2022.

Презентація колекції бренду YES (4 фото)

Глядачі були в захваті: яскраві кольори, наймодніші тенденції, і по-справжньому ульотні принти - космічна тематика теж не залишилася осторонь:) Команда YES, як завжди, моментально реагує на зміни в смаках дітей і підлітків. Закономірно, що колекція викликала захоплення у гостей :) До речі, презентував колекцію YES x Andre TAN 2022 сам дизайнер №1 в Україні, зі сцени коментуючи кожну модель рюкзака.

А команда YES продовжує працювати над новинками - адже потрібно і далі дарувати щастя своїм покупцям :)

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