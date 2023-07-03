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Прикраси, драпування та багато чорного: бренд Schiaparelli презентував кутюрну колекцію осінь-зима 2024

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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Прикраси, драпування та багато чорного: бренд Schiaparelli презентував кутюрну колекцію осінь-зима 2024

Показ кутюрної колекції Schiaparelli осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Колекція присвячена багатьом художникам, які співпрацювали чи могли співпрацювати із засновницею бренду Ельзою Скіапареллі протягом її довгої та легендарної кар'єри.

У Парижі стартував Тиждень високої моди, а першим показом в офіційному розкладі знову стало шоу французького Модного дому Schiaparelli. Показ минув у галереї Petit Palais, а креативний директор бренду Деніел Роузберрі вчергове не розчарував і представив багато складних і хитромудрих кутюрних вбрань, які хочеться постійно розглядати.

У колекції було багато чорного кольору, драпувань та яскравих речей з відсиланнями до старих моделей розроблених брендом, а також до африканського мистецтва та творчості кількох відомих художників: Люсьєна Фрейда, Іва Кляйна, Джека Віттена.

Основою прикрас став плющ, запозичений Ельзою з картин Сандро Боттічеллі під час створення колекції 1938 року.

Показ кутюрної колекції Schiaparelli осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ кутюрної колекції Schiaparelli осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції Schiaparelli осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ кутюрної колекції Schiaparelli осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції Schiaparelli осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ кутюрної колекції Schiaparelli осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції Schiaparelli осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ кутюрної колекції Schiaparelli осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції Schiaparelli осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ кутюрної колекції Schiaparelli осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції Schiaparelli осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ кутюрної колекції Schiaparelli осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції Schiaparelli осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ кутюрної колекції Schiaparelli осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції Schiaparelli осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ кутюрної колекції Schiaparelli осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції Schiaparelli осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ кутюрної колекції Schiaparelli осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції Schiaparelli осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ кутюрної колекції Schiaparelli осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції Schiaparelli осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ кутюрної колекції Schiaparelli осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції Schiaparelli осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ кутюрної колекції Schiaparelli осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції Schiaparelli осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ кутюрної колекції Schiaparelli осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
248
Поділитись:
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