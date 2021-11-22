Принт тай-дай та плісування в колекції Jason Wu сезону весна-літо 2022

Принт тай-дай та плісування в колекції Jason Wu сезону весна-літо 2022

Колекція вийшла дуже романтичною та жіночною.

Колекція Jason Wu прет-а-порте сезону весна-літо 2022 любителів пастельних тонів та жіночних силуетів.

Колір та принти

Колекція Jason Wu прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

У колекції переважають м'які кольори, але є і яскраві – червоні та жовті – акценти.

Колекція Jason Wu прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Головний принт колекції – тай-дай, який у деяких вбраннях має вигляд розмитих акварельних плям.

Фактури та тканини

Колекція Jason Wu прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Тканини переважно натуральні, багато жатого шовку, плісованих тканин, тонкого трикотажу. Є тканини, всипані паєтками.

Фасони та силуети

Колекція Jason Wu прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Фасони переважно приталені. Акцент на талії є навіть у легких сарафанах на тонких бретельках. Ефектний вигляд мають кроптопи з пишними спідницями та ліфи з рюшами.

Аксесуари та деталі

Колекція Jason Wu прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Дуже ефектне взуття – сандалі на дуже тонких ремінцях.

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