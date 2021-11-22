Принт тай-дай та плісування в колекції Jason Wu сезону весна-літо 2022

Колекція вийшла дуже романтичною та жіночною.
Колекція Jason Wu прет-а-порте сезону весна-літо 2022 любителів пастельних тонів та жіночних силуетів.
Колір та принти
У колекції переважають м'які кольори, але є і яскраві – червоні та жовті – акценти.
Головний принт колекції – тай-дай, який у деяких вбраннях має вигляд розмитих акварельних плям.
Фактури та тканини
Тканини переважно натуральні, багато жатого шовку, плісованих тканин, тонкого трикотажу. Є тканини, всипані паєтками.
Фасони та силуети
Фасони переважно приталені. Акцент на талії є навіть у легких сарафанах на тонких бретельках. Ефектний вигляд мають кроптопи з пишними спідницями та ліфи з рюшами.
Аксесуари та деталі
Дуже ефектне взуття – сандалі на дуже тонких ремінцях.
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