Принти у вигляді відомих картин та астрономічні прикраси: Balmain презентували колекцію весна-літо 2023

У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ нової колекції бренду Balmain і цього разу креативний директор Дому Олів'є Рустен вирішив показати у своїх роботах сплетіння футуризму та епохи Відродження.

На подіумі моделі демонстрували вбрання із зображеннями колажів усіма відомих картин, зокрема принт на речах нагадував фрески Андреа Поццо та Джованні Баттіста Тьєполо. Також центральне місце у колекції займали зображення путті – маленьких ангелів.

Окрім вбрання прет-а-порте Рустен цього разу презентував і кутюрні моделі. У колекції було багато варіантів штанних костюмів, складних суконь, однотонних образів їхнього фірмового шиколадного відтінку, моделей з плісуванням і торочкою.

Перед показом сам Олів'є зазначив, що намагається приділяти увагу екології та в майбутньому використати екологічні матеріали по максимуму.

"Ми всі бачили зміну клімату цього літа. Ми всі бачили пожежі по всьому світу. І повертатися з показом у вересні й думати про те, чи будуть наші штани з високою або низькою талією, мені це здається трохи марним", - заявив дизайнер.

Також неможливо не відзначити і аксесуари, які дизайнер презентував. У новому сезоні він пропонує капелюхи з широкими крисами та принтами, прикраси в астрономічному стилі, а також високі платформи.

Показ колекції Balmain весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Balmain весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Balmain весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Balmain весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Balmain весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Balmain весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Balmain весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Balmain весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Balmain весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Balmain весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Balmain весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Balmain весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Balmain весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Зіркою показу цього разу стала 76-річна американська співачка Шер. Наприкінці шоу вона вийшла на подіум у латексному боді з глибоким вирізом, який поєднала з лосинами та рукавичками.

Шер та Олів'є Рустен / Фото: Getty Images

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