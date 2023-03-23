Проміняла дороге на дешеве: наречена здивувала вибором весільного вбрання з комісійного магазину

Іноді бажання нареченої перед весіллям можуть змінюватися, але найчастіше це стосується декору або іншої дрібниці, але дівчина на ім'я Сара Баус зі США, вирішила зробити хід конем і повністю змінила свій весільний образ всього за два тижні до заходу.

В інтерв'ю виданню Insider Сара розповіла, що спочатку планувала витратити на весільну сукню близько 2000 доларів, але у підсумку обрала вбрання за 3000 доларів у бутику в місті Шарлотт, що у штаті Північна Кароліна.

Сукня була простою і сучасною. У неї був глибокий виріз, не було бретелів, спідниця мала довгий шлейф, а спину прикрашали ґудзики. Дівчина купила сукню за значно більшу суму, ніж розраховувала, але вона їй дуже сподобалася і вона вважала її фантастичною та справжнім витвором мистецтва.

Фото: скриншот з відео

Фото: скриншот з відео

Однак, коли сукня була куплена і підігнана по фігурі, наречена зрозуміла, що вона не практична і їй важко в ній рухатися, танцювати і навіть сидіти. Саме тому Сара вирішила, що їй потрібна ще одна сукня, яку вона одягла б після офіційної церемонії і знайти таке вбрання вона вирішила в місцевому комісійному магазині Ash and T's Formals.

Під час примірювання консультантка принесла дівчині просту приталену сукню з високим розрізом та ніжними воланами від бренду Cinderella Divine. Сара поміряла сукню і зрозуміла, що вона ідеальна. Також її дуже здивувала ціна, адже вбрання коштувало лише 200 доларів, а це було значно менше, ніж вона заплатила за перше вбрання.

Фото: скриншот з відео

Після цієї покупки дівчина зіштовхнулася з дилемою, адже дешева сукня їй подобалася значно більше, також вона була дуже зручною. Порадившись із мамою Сара вирішила, що піде до вівтаря саме в бранні за 200 доларів, а сукню за 3000 спробує продати.

Через шість місяців після весілля Баус поділилася історією заміни весільної сукні в TikTok. Відео стало вірусним.

#weddingtok #weddingdress #weddingdressshoppingtips ♬ @sarahebaus Відповідь на @harmonymalham I still cant believ i did that but also things just work out you know? Consignment shop: @ashandtsformals #weddingtips

А яка сукня більше подобається вам дорога чи дешева? Залиште свою реакцію нижче.

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