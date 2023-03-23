Проміняла дороге на дешеве: наречена здивувала вибором весільного вбрання з комісійного магазину

Перед самим весіллям наречена вирішила кардинально змінити образ.
Іноді бажання нареченої перед весіллям можуть змінюватися, але найчастіше це стосується декору або іншої дрібниці, але дівчина на ім'я Сара Баус зі США, вирішила зробити хід конем і повністю змінила свій весільний образ всього за два тижні до заходу.
В інтерв'ю виданню Insider Сара розповіла, що спочатку планувала витратити на весільну сукню близько 2000 доларів, але у підсумку обрала вбрання за 3000 доларів у бутику в місті Шарлотт, що у штаті Північна Кароліна.
Сукня була простою і сучасною. У неї був глибокий виріз, не було бретелів, спідниця мала довгий шлейф, а спину прикрашали ґудзики. Дівчина купила сукню за значно більшу суму, ніж розраховувала, але вона їй дуже сподобалася і вона вважала її фантастичною та справжнім витвором мистецтва.
Однак, коли сукня була куплена і підігнана по фігурі, наречена зрозуміла, що вона не практична і їй важко в ній рухатися, танцювати і навіть сидіти. Саме тому Сара вирішила, що їй потрібна ще одна сукня, яку вона одягла б після офіційної церемонії і знайти таке вбрання вона вирішила в місцевому комісійному магазині Ash and T's Formals.
Під час примірювання консультантка принесла дівчині просту приталену сукню з високим розрізом та ніжними воланами від бренду Cinderella Divine. Сара поміряла сукню і зрозуміла, що вона ідеальна. Також її дуже здивувала ціна, адже вбрання коштувало лише 200 доларів, а це було значно менше, ніж вона заплатила за перше вбрання.
Після цієї покупки дівчина зіштовхнулася з дилемою, адже дешева сукня їй подобалася значно більше, також вона була дуже зручною. Порадившись із мамою Сара вирішила, що піде до вівтаря саме в бранні за 200 доларів, а сукню за 3000 спробує продати.
Через шість місяців після весілля Баус поділилася історією заміни весільної сукні в TikTok. Відео стало вірусним.
@sarahebaus Відповідь на @harmonymalham I still cant believ i did that but also things just work out you know? Consignment shop: @ashandtsformals #weddingtips #weddingtok #weddingdress #weddingdressshoppingtips ♬
@sarahebaus PS цей камінчик з маленькими тріями для sleeves, але будь-який cut і sewed them so it would be strapless! #weddingtok #weddingdress #weddingdressshoppingtips #cheapweddingdress #greenscreen ♬ original sound — sarahebaus
А яка сукня більше подобається вам дорога чи дешева? Залиште свою реакцію нижче.
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