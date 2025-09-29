Прощання з легендою: у Мілані показали останню колекцію Giorgio Armani

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 / © Associated Press

На початку вересня у віці 91 року пішов з життя італійський модельєр Джорджіо Армані, попри поважний вік, Армані працював над колекціями до останнього моменту життя, і його робота, була представлена на Тижні моди в Мілані минулими вихідними.

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Остання колекція, народжена уявою італійського модельєра, була задумана як подорож. На подіумі можна було побачити різні богемні кольори, а також розкішні деталі міського вишуканого гардероба.

Силуети були одночасно струмливими й елегантними. Багато костюмів зберегли класичний вільний крій, але доповнилися нотками оригінального стилю 80-х: об’ємними плечима, комірами-стійками і яскраво вираженою ретрокольоровою палітрою.

М’які нейтральні тони перетікали в глибші, досягаючи піку в кобальтово-синіх і яскравих пурпурових відтінках, які пожвавлювали окремі частини вечірнього вбрання. Сукні були ніжними або доповнені мерехтливими деталями та вільно спадали по фігурі.

Наприкінці показу на уклін вийшли Лео Делл’Орко, голова відділу чоловічої моди в Armani Group, і Сільвана Армані, племінниця покійного модельєра.