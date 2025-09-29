ТСН у соціальних мережах

Прощання з легендою: у Мілані показали останню колекцію Giorgio Armani

Відхід модельєра незадовго до початку сезону весна-літо 2026 приголомшив індустрію, і цілком закономірно, що показ у Мілані став вшануванням його життя і спадщині.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Показ Giorgio Armani весна-літо 2026

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 / © Associated Press

На початку вересня у віці 91 року пішов з життя італійський модельєр Джорджіо Армані, попри поважний вік, Армані працював над колекціями до останнього моменту життя, і його робота, була представлена на Тижні моди в Мілані минулими вихідними.

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Остання колекція, народжена уявою італійського модельєра, була задумана як подорож. На подіумі можна було побачити різні богемні кольори, а також розкішні деталі міського вишуканого гардероба.

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Силуети були одночасно струмливими й елегантними. Багато костюмів зберегли класичний вільний крій, але доповнилися нотками оригінального стилю 80-х: об’ємними плечима, комірами-стійками і яскраво вираженою ретрокольоровою палітрою.

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

М’які нейтральні тони перетікали в глибші, досягаючи піку в кобальтово-синіх і яскравих пурпурових відтінках, які пожвавлювали окремі частини вечірнього вбрання. Сукні були ніжними або доповнені мерехтливими деталями та вільно спадали по фігурі.

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Наприкінці показу на уклін вийшли Лео Делл’Орко, голова відділу чоловічої моди в Armani Group, і Сільвана Армані, племінниця покійного модельєра.

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Giorgio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

