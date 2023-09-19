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Просто, елегантно та трохи гламурно: бренд Carolina Herrera представив колекцію весна-літо 2024

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Просто, елегантно та трохи гламурно: бренд Carolina Herrera представив колекцію весна-літо 2024

Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / Фото: Associated Press

У Нью-Йорку, у межах Тижня моди, відбувся показ колекції Ready To Wear весна-літо 2024 року бренду Carolina Herrera.

На подіумі креативний директор бренду Вес Гордон презентував елегантні речі, які підійдуть будь-якому віку та фігурам. Моделі на подіумі представили багато вбрання з тюлем, яскравих відтінків, з квітковими дизайнами і навіть трохи в стилі 90-х років, оскільки також у колекції можна побачити широкі бретельки, декольте-серце і принт горох, що дуже нагадує вбрання Джулії Робертс з фільму "Красуня".

Також Модний дім вирішив кардинально по-новому підійти до макіяжу. Багато з моделей були з червоними помадами на губах і практично повною відсутністю іншого декоративного макіяжу на обличчі. Гордон, вигадуючи образи моделей на подіумі, черпав натхнення у невимушеному та природному макіяжі головної IT-дівчини 90-х – Керолін Бессетт-Кеннеді. Ймовірно, що вбрання також були натхненні її лаконічним стилем одягу.

Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / © Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / © Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / © Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / © Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / © Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / © Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / © Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / © Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / © Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / © Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / © Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / © Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / © Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / © Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / © Associated Press
Показ колекції Carolina Herrera весна-літо 2024 / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
419
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