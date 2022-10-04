Простота, зручність та багато кольору кемел: бренд Hermès презентував колекцію весна-літо 2023

Імовірно, креативна директорка бренду Hermès Надеж Ване-Цибульскі надихалася під час створення нової колекції весна-літо 2023 спекотною пустелею, адже вирішила відтворити її під час свого показу. Моделі дефілювали біля величезної дюни зосередженої у центрі зали, де проводилося шоу.

А от судячи з речей, представлених на подіумі, у новому сезоні бренд пропонує нам носити більше коричневих та коралових відтінків, адже центральне місце у колекції посіли саме вони. Вся колекція також зосереджена на комфорті, тому речі дуже лаконічні, практичні та чудово підійдуть для відпочинку на свіжому відпочинку.

У колекції представлені шкіряні вироби, величезні сумки, сандалі та топи, а також кілька варіантів повсякденних суконь.

Показ колекції Hermès весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Hermès весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Hermès весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Hermès весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Hermès весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Hermès весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Hermès весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Hermès весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Hermès весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

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