Прозорі сукні-комбінації, гострі плечі та хутро: Dolce & Gabbana показали колекцію осінь-зима 2023-2024

Італійський бренд у межах Тижня моди в Мілані презентував колекцію прет-а-порте осінь-зима 2023-2024.

У новому сезоні Доменіко Дольче та Стефано Габбана знову роблять ставку на сексуальність, оскільки в колекції представлено велику кількість прозорих чорних суконь-комбінацій. Моделі носять сміливі сукні з чорною щільною білизною, босоніжками та рукавичками.

Також у колекції присутні хутро, дублянки, класичні пальта з гострими плечима, а також пір'я та колготки.

Всього в колекції представлено кілька відтінків, зібраних у тотал луки: чорний, білий, золотий та червоний. Деякі з дизайнів вбрання є відлуннями минулих колекцій.

Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

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