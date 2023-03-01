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Прозорі сукні-комбінації, гострі плечі та хутро: Dolce & Gabbana показали колекцію осінь-зима 2023-2024

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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Прозорі сукні-комбінації, гострі плечі та хутро: Dolce & Gabbana показали колекцію осінь-зима 2023-2024

Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Італійський бренд у межах Тижня моди в Мілані презентував колекцію прет-а-порте осінь-зима 2023-2024.

У новому сезоні Доменіко Дольче та Стефано Габбана знову роблять ставку на сексуальність, оскільки в колекції представлено велику кількість прозорих чорних суконь-комбінацій. Моделі носять сміливі сукні з чорною щільною білизною, босоніжками та рукавичками.

Також у колекції присутні хутро, дублянки, класичні пальта з гострими плечима, а також пір'я та колготки.

Всього в колекції представлено кілька відтінків, зібраних у тотал луки: чорний, білий, золотий та червоний. Деякі з дизайнів вбрання є відлуннями минулих колекцій.

Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Dolce & Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
408
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Viber
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