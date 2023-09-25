Прозорі тканини, панчохи та корсети: Dolce & Gabbana презентував спокусливу колекцію весна-літо 2024

Показ був справді видовищним, зокрема через те, що колекція складалася здебільшого з будуарного вбрання.
У межах Тижня моди в Мілані італійський Дім Dolce & Gabbana презентував свою весняно-літню колекцію прет-а-порте, яка справила просто вау-ефект.
Темою показу стала спокуса, а надихалися Дольче та Габбана образами Моніки Беллуччі та Лінди Євангелісти з 90-х, а також кадрами з фільму "Денна красуня" з Катрін Денев. Саме тому на подіумі модельєри показала сексуальні вбрання у білизняному стилі, з великою кількістю прозорих тканин, мережива, міні, корсетів, панчох, трусів та бюстгальтерів.
Завершила показ супермодель 90-х Наомі Кемпбелл.
Що цікаво, найочікуванішою на цьому показі виявилася зірка реаліті та бізнес-вумен Кайлі Дженнер, але вона не вийшла на подіум, а була гостею шоу і сиділа в першому ряду. Запізнилася на захід вона на цілих 47 хвилин. Без Кайлі шоу не розпочинали та інші гості були змушені терпляче чекати весь цей час.
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