Прозорі тканини, шапки та шуби: бренд Dolce & Gabbana презентував колекцію осінь-зима 2025-2026

Італійський бренд Dolce & Gabbana цього разу вирішив у колекції осінь-зима 2025-2026 показати щось зовсім не типове для себе, тому поєднали спортшик та ефектне мереживо. Колекція отримала назву "Круті дівчата".

Показ Dolce & Gabbana осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

На подіумі можна було побачити багато варіацій прозорих суконь, оливкового та чорного кольорів, короткі шорти та леопардовий принт. Образи моделей доповнювали масивні чоботи, хоча деякі вбрання також доповнювали гламурні босоніжки на підборах.

Показ Dolce & Gabbana осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Щодо інших речей, то Доменіко Дольче та Стефано Габбана також пропонують у новій колекції прозорі сукні з бісером, шапки, а також багато штучного хутра – шуби, взуття та жилети.

Показ Dolce & Gabbana осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Урізноманітнювали колекцію модельєри речами з деніму та в панковій й спортивній естетиці.

Показ Dolce & Gabbana осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

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