Прозорі тканини, вишивка та багато жабо: Дім Dior представив колекцію осінь-зима 2025-2026
Показ відбувся у межах Тижня моди у Парижі.
Модельєрка Марія Грація К'юрі, яка є креативною директоркою Модного дому Dior, знову змогла всіх здивувати. Цього разу вона відмовилася від вишитих гобеленів, які раніше прикрашали покази бренду, а влаштувала перформанс. Показ колекції осінь-зима 2025-2026 розпочався з того, що модель вийшла на центр залу та сіла на гойдалку, яку підсвічував промінь рампи.
На гойдалці був напис Once Upon a Time – відома ідіома, яку можна перекласти як "Давним-давно" і з неї часто починаються казки англійською мовою. Це було вісилання до феміністичного роману "Орландо" Вірджинії Вульф, яким К'юрі надихалася під час створення колекції.
Колекція вийшла досить похмурою, оскільки в ній домінувала темна монохромна палітра, проте було кілька винятків і деякі вбрання виконані в бежевих і молочних кольорах. Також деякі вбрання були пошиті з оливкових відтінків.
Також у колекції можна було побачити багато різного мережива, а також Марія Грація презентувала своє бачення величезних комірів зі складками, жабо та комірів-горжеток.
Моделі демонстрували також мереживні сукні з криноліном та квітковою вишивкою.