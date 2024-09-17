Прозорість, ніжність та вишивка: бренд Fendi презентував колекцію весна-літо 2025

У Мілані на Тижні моди відомий дім Fendi презентував публіці колекцію прет-а-порте весна-літо 2025. Речі представлені на публіці були у традиційній для марки ніжній естетиці, з безліччю прозорих деталей та вишивкою бісером, лелітками та аплікаціями стразами.

Практично невагомі сукні дизайнер Кім Джонс доповнив прозорими шкарпетками із тонкого шифону, які були прикрашені вишивкою. Традиційно на подіумі можна побачити сумки Baguette. Талії у цій колекції не виражені, оскільки у багатьох вбрань прямі силуети, як у вбраннях 20-х років минулого століття.

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Fendi / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Fendi / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Fendi / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Fendi / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Fendi / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Fendi / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Fendi / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Fendi / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Fendi / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Fendi / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Fendi / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Fendi / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Fendi / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Fendi / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Fendi / Фото: Associated Press

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