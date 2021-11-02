Пухнаста шуба зі штучного хутра — наймодніша річ холодного сезону 2021-2022

Такі речі раніше презирливо називали шубами "на риб'ячому хутрі" або "зі штучної Чебурашки".

Але в сезоні осінь-зима 2021-2022 над шубами зі штучного хутра вже ніхто не сміється, бо вони зараз на гребені модної хвилі.

Колекція Dolce&Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2021-2022 / East News

Один за одним провідні Дома моди починають відмовлятися від натурального хутра і навіть від натуральної шкіри. Але холодний сезон диктує свої правила, і хутро в колекціях все ж таки залишилося, щоправда, в основному штучне. І тут у дизайнерів є два шляхи: штучне хутро, яке має вигляд натурального, або підкреслено штучне хутро, бажано яскравих кольорів.

Колекція Prada прет-а-порте осінь-зима 2021-2022 / East News

Обидві ці тенденції зараз актуальні, але превалює все ж таки друга. У моді об'ємні пухнасті шуби зі штучного хутра, як натуральних кольорів, так і яскраві і навіть срібні та золоті.

Колекція Dolce&Gabbana прет-а-порте осінь-зима 2021-2022 / East News

Поєднувати їх можна з чим завгодно. Можна надягати зверху штанний костюмів і трикотажних суконь, гарний вигляд мають такі шуби і з кетсьютом, і з джинсами та водолазкою.

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