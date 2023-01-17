Ретро, бомбери та вузькі штани: Модний дім Prada представив чоловічу колекцію осінь-зима 2023-24

Речі, показані на подіумі, були простими і досить повсякденними, за винятком декількох аксесуарів.

Під час Тижня моди у Мілані Модний дім Prada презентував нову чоловічу колекцію осінь-зима 2023-24. Бренд пропонує носити чоловікам наступного сезону оливкові відтінки, вузькі штани, оверсайз жакети на голе тіло, а також мінісумки.

Ще однією цікавою частиною чоловічих образів стали різнокольорові коміри у ретростилі. Як і раніше, актуальними залишаються черевики і туфлі на масивній підошві, а ось з незвичайних аксесуарів бренд пропонуємо чоловікам ще й сумки у вигляді каністри для бензину.

Показ колекції Prada осінь-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ колекції Prada осінь-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ колекції Prada осінь-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ колекції Prada осінь-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ колекції Prada осінь-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ колекції Prada осінь-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ колекції Prada осінь-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ колекції Prada осінь-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ колекції Prada осінь-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

Показ колекції Prada осінь-зима 2023-24 / Фото: Associated Press

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