Ретро, бомбери та вузькі штани: Модний дім Prada представив чоловічу колекцію осінь-зима 2023-24

Речі, показані на подіумі, були простими і досить повсякденними, за винятком декількох аксесуарів.
Під час Тижня моди у Мілані Модний дім Prada презентував нову чоловічу колекцію осінь-зима 2023-24. Бренд пропонує носити чоловікам наступного сезону оливкові відтінки, вузькі штани, оверсайз жакети на голе тіло, а також мінісумки.
Ще однією цікавою частиною чоловічих образів стали різнокольорові коміри у ретростилі. Як і раніше, актуальними залишаються черевики і туфлі на масивній підошві, а ось з незвичайних аксесуарів бренд пропонуємо чоловікам ще й сумки у вигляді каністри для бензину.