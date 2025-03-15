Ретроестетика, головні убори та ліфчики-кулі: бренд Miu Miu представив колекцію осінь-зима 2025-2026

Традиційно на Тижні моди в Парижі відбувся показ одного з найпопулярніших сучасних брендів Miu Miu, який вже не перший сезон створює одні з найбільш обговорюваних трендів, як наприклад труси, які пропонує носити замість спідниці.

Однак цього разу модельєрка Міучча Прада явно надихалася ретро, адже віддала шану естетиці 50-х. У її колекції Femininities моделі демонстрували на подіумі: плісовані спідниці, кардигани, вовняні костюми, спідниці-олівці, болеро, трикотажні палантини, сукні-комбінації, об'ємні пальта, речі зі шкіри, вузькі светри та різні головні убори. Також можна було побачити багато цікавих аксесуарів, наприклад, кольорові гольфи, масивні брошки та бюстгальтери-кулі (bullet bra), популярні у 40-х та 50-х роках. І, звичайно ж, як і багато інших брендів, Міучча в сезоні осінь-зима пропонує хутро.

Показ Miu Miu осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Miu Miu осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Модельєрка Міучча Прада традиційно вийшла до гостей показу.

Міучча Прада / Фото: Associated Press

Читайте також: