Різнокольорові шпильки, хусткові принти і вініл в колекції Versace сезону весна-літо 2022

Колекція вийшла дуже елегантною та яскравою.
Колекція Versace прет-а-порте сезону весна-літо 2022 року потішить відданих шанувальників Модного дому.
Колір та принт
Колекцію можна умовно поділити на дві частини. У першій переважає чорний колір із яскравими акцентами. Друга ж відрізняється яскравими тонами: блакитний, рожевий, салатовий, фуксія, помаранчевий та бірюза.
Основу колекції складають речі з хустковими принтами.
Фактури та тканини
Дуже цікавий підбір тканин: легкий хустковий шовк, тонка шерсть, денім, тканина, розшита паєтками, і латекс поєднуються дуже органічно.
Фасони та силуети
Фасони різноманітні. Є латексні обтислі сарафани, короткі спідниці, кроптопи, топи-бюстьє, спідниці-хустки і топи з хусток.
Також можна відзначити елегантні сукні, штани клеш та жакети оверсайз.
Аксесуари та деталі
Один з найяскравіших елементів – різнокольорові англійські шпильки, які скріплюють частини одягу, а також використовуються як декор.
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