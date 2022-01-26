Різнокольорові шпильки, хусткові принти і вініл в колекції Versace сезону весна-літо 2022

Різнокольорові шпильки, хусткові принти і вініл в колекції Versace сезону весна-літо 2022

Колекція вийшла дуже елегантною та яскравою.

Колекція Versace прет-а-порте сезону весна-літо 2022 року потішить відданих шанувальників Модного дому.

Колір та принт

Колекція Versace пре-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Колекцію можна умовно поділити на дві частини. У першій переважає чорний колір із яскравими акцентами. Друга ж відрізняється яскравими тонами: блакитний, рожевий, салатовий, фуксія, помаранчевий та бірюза.

Колекція Versace прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Основу колекції складають речі з хустковими принтами.

Фактури та тканини

Колекція Versace прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Дуже цікавий підбір тканин: легкий хустковий шовк, тонка шерсть, денім, тканина, розшита паєтками, і латекс поєднуються дуже органічно.

Фасони та силуети

Колекція Versace прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Фасони різноманітні. Є латексні обтислі сарафани, короткі спідниці, кроптопи, топи-бюстьє, спідниці-хустки і топи з хусток.

Колекція Versace прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Також можна відзначити елегантні сукні, штани клеш та жакети оверсайз.

Аксесуари та деталі

Колекція Versace прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Один з найяскравіших елементів – різнокольорові англійські шпильки, які скріплюють частини одягу, а також використовуються як декор.

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