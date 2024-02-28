Різноманітні штани, жакети та романтичні сукні: Giorgio Armani презентував колекцію осінь-зима 2024-2025

Колекція отримала назву "Зимові квіти" і була натхненна азійською культурою, що помітно в деяких фасонах жакетів, а також квітковим принтами у вигляді хризантем.

89-річний італійський модельєр Джорджіо Армані, попри поважний вік, продовжує працювати та захоплювати своїми ідеями. На Тижні моди в Мілані бренд представив елегантну і досить класичну колекцію абрань, серед яких переважали образи зі штанами різних фасонів.

Армані пропонує носити своїм клієнткам оксамитові штани з кишенями, класичні штани з оксамиту та атласу, чорні "сопілочки" та навіть джодпури. Також у колекції було декілька моделей штанів зі складками. Що стосується верхнього одягу, то дизайнер пропонує поєднувати всю цю різноманітність штанів з жакетами, квітковими принтами, шубами, сорочками, довгими пальтами та туніками.

Але окрім таких повсякденних луків Армані представив кілька варіантів вечірніх суконь, які були виконані в романтичному стилі з легких тканин, зі стразами і квітами.

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Giorgio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Giorgio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Giorgio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Giorgio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Giorgio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Giorgio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Giorgio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Giorgio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Giorgio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Giorgio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Giorgio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Giorgio Armani / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Giorgio Armani / Фото: Associated Press

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