Романтика, квіти та яскраві відтінки: бренд Carolina Herrera презентував колекцію осінь-зима 2025

Попри те, що це була колекція на холодний сезон, дизайнер використав соковиті весняні відтінки.

У Нью-Йорку в межах Тижня моди відбувся показ нової колекції бренду Carolina Herrera. Креативний директор марки Вес Гордон презентував публіці вбрання на сезон осінь-зима 2025.

Для цього бренду характерні романтика, яскраві відтінки багато квітів у декорі та принтах, і саме все це вкотре можна було побачити на подіумі. Надихався Гордон під час створення колекції старим фільмом "Бути там".

Показ Carolina Herrera осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Carolina Herrera осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Carolina Herrera осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Однак, окрім принтів та аплікацій, квіти можна було побачити в інших інтерпретаціях, наприклад, великі золоті брошки-тюльпани прикрашали безліч виробів, а також у вигляді квітів були створені сумки, які моделі несли в руках.

Показ Carolina Herrera осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Carolina Herrera осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Carolina Herrera осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Також розглядаючи вбрання представлені на подіумі з упевненістю можна сказати, що у новому сезоні у тренді буде жіночність, приталені силуети, лаконічність.

Показ Carolina Herrera осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Carolina Herrera осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Carolina Herrera осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

"У фільмі є прекрасна, романтична атмосфера з цими садами, восени та взимку", — розповів Гордон журналу Fashionista за лаштунками після показу. "Думка про жінку, яка швидко ходить Центральним парком осіннім днем ​— можливо, просто пройшов дощ і тротуар трохи мокрий — також надихнула мене на колірну палітру і на характер жінки, для якої я створювала одяг".

Показ Carolina Herrera осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Carolina Herrera осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Carolina Herrera осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Carolina Herrera осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Carolina Herrera осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Carolina Herrera осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Carolina Herrera осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Carolina Herrera осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Carolina Herrera осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Carolina Herrera осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Carolina Herrera осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Carolina Herrera осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Carolina Herrera осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Carolina Herrera осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Carolina Herrera осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Тиждень моди у Нью-Йорку тривав від 6 до 11 лютого.

Читайте також: