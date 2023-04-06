Ромби, блискітки та коміри-жабо: клоунський стиль — головний тренд 2023 року

Цей стиль завжди посідав особливе місце у світі моди, але цього року клоунська тематика на піку популярності.

Останнім часом особливої популярності у світі моди та соцмереж набирає клоунська естетика відома ще як Clowncore. Тіктокери та знамениті бренди активно популяризують відомий образ арлекіна — персонажа класичної італійської комедії.

У TikTok хештег #Clowncore набрав понад 500 мільйонів переглядів і це дійсно дуже дивує. Однак значно помітніший цей тренд на червоних доріжках та модних шоу, адже ромбоподібний дизайн одразу виділяється серед класичних вечірніх суконь.

Тому ми зібрали кілька брендів та відомих особистостей, які теж надихнулися арлекіном.

Dior

Креативна директорка бренду Марія Грація К'юрі знайшла натхнення для нової колекції Haute Couture в особистості Жозефіни Бейкер — американської танцівниці, яка переїхала до Парижа заради творчості. Дизайнерка надихалася її гардеробом. Особливу увагу в колекції привернув характерний клоунський комір-жабо.

Christian Dior Haute Couture Spring Summer 2023 / Фото: Getty Images

Armani Privé

Вся колекція бренду була пройнята тематикою арлекіна. Бренд буквально телепортував глядачів шоу у 18-19 століття своїми яскравими вбраннями з блискітками, комірами та ромбами.

Giorgio Armani Prive Haute Couture Spring Summer 2023 / Фото: Associated Press

Giorgio Armani Prive Haute Couture Spring Summer 2023 / Фото: Associated Press

Клоунська тема тренду продовжилася і на знаменитій післяоскарівській вечірці Vanity Fair, оскільки вбрання з колекції Armani вирішила одягнути акторка Андреа Райсборо, яка була номінована на "Оскар" цього року.

Андреа Райсборо / Фото: Associated Press

Chanel

Не залишилися осторонь тренду і Chanel. У колекції теж були коміри-жабо та рюші на манжетах, а ромбоподібний візерунок помітний у в'язці.

Chanel Fall Winter 2023-2024 / Фото: Getty Images

Chanel Fall Winter 2023-2024 / Фото: Getty Images

Christopher John Rogers

Американський модельєр теж явно не міг оминути тему Clowncore та презентував колекцію у подібному стилі.

Egonlab x Swarovski

Одним із найяскравіших образів створених брендом стало трико для співака Гаррі Стайлса, яке той одягнув на церемонію "Греммі". Вбрання створене в колаборації зі Swarovski і відповідно усипане цим блискучим камінням.

гаррі Стайлс / Фото: Associated Press

Але все ж таки зазначимо, що артист практикує стиль Clowncore вже дуже багато років.

Valentino

Помітний слід арлекіна і в колекції Valentino. Під час показу колекції весна-літо 2023 року українська модель Крісті Пономар продемонструвала дуже характерне вбрання у стилі П'єро.

Крісті Пономар / Фото: Getty Images

BODE

Також цієї зими у костюмі П'єро позувала у фотосесії для W Magazine акторка Мішель Вільямс.

Але чи нова тема арлекіна у моді? — запитаєте ви — зовсім ні. Раніше цей образ у своїх колекціях використовувало дуже багато брендів. Зокрема, той же Dior у весняній колекції 2019 року представив безліч варіацій, натхненних знаменитим персонажем, і того ж року подібну тематику запропонував бренд Moschino. Також клоуни, арлекіни та П'єро зустрічалися в колекціях: Vivienne Westwood 2018 та 1994 років, Dior 2011 та 2007 років, Gareth Pugh 2006-го, Alexander McQueen 2001 року та бренду Miu Miu у 2008-му.

Та, окрім моди, в образі арлекіна неодноразово з'являлися відомі особи, серед яких був легендарний український актор Олександр Вертинський, а також британський співак Девід Бові в образі Зіґґі Стардаста.

Зараз популярності стилю Clowncore додасть ще й Леді Гага, оскільки вона з'явиться в другій частині "Джокера" якраз в образі арлекіна. Деякі фото її костюма вже потрапили до Мережі і, звичайно ж, на ньому були модні ромби.

Леді Гага / Фото: Getty Images

Леді Гага / Фото: Getty Images

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