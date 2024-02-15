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Розкіш, драпування та витончені силуети: бренд Christian Siriano презентував колекцію осінь-зима 2024

Розкіш, драпування та витончені силуети: бренд Christian Siriano презентував колекцію осінь-зима 2024

Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Нью-йоркський модельєр Крістіан Сірано презентував у межах Тижня моди колекцію осінь-зима 2024.

Цього разу вбрання від Christian Siriano включали безліч драпувань і теракотових відтінків, а все через те, що дизайнер черпав натхнення з роману Френка Герберта, за яким знято фільм "Дюна". Особливо відчувається в колекції те, що Крістіан надихався пустельною місцевістю, яка описується в книжці, та постапакаліптичною атмосферою цього твору.

Колекція вийшла дуже гламурною, розкішною та випромінювала багатство. Ми також бачимо в ній м'які силуети, що підкреслюють фігури, сукні з блискучих тканин. Дизайнер використовує і тонкі тканини, які елегантно майорять під час дефіле моделей, плісування, текстуровані тканини та люрекс.

Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / © Associated Press
Показ колекції Christian Siriano осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

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