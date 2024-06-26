Розкіш, оксамит, каміння та блиск: Дім Schiaparelli презентував колекцію от кутюр осінь-зима 2024-2025

У Парижі в межах Тижня високої моди відбувся показ Модного дому Schiaparelli, під час якого креативний директор бренду – модельєр Деніел Розберрі – презентував колекцію от кутюр осінь-зима 2024-2025.

Шоу відбувалося цього разу у підвалі готелю Salomon de Rothschild, а серед його гостей були такі зірки як Кайлі Дженнер, Леоні Ганне та Doja Cat. Під час створення колекції Розберрі надихався культовими роботами Модного дому, над якими працювала ще сама Ельза Скіапареллі. Помітно вплив 50-х років.

Отримала назву колекція The Phoenix і відкривало шоу вбрання з величезними крилами. Однак на подіумі були представлені також розкішні вбрання з оксамиту, складні силуети, вишивка, кейпи, широкі плечі і тонкі талії. Ймовірно, це розкішне вбрання ми побачимо на червоних доріжках цього року ще не раз.

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