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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Писк моди
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
2 хв

Розкіш, оксамит та елегантність: бренд Armani Privé презентував кутюрну колекцію осінь-зима 2025-2026

Напередодні свого 91-го дня народження Джорджіо Армані презентував публіці в Парижі нову колекцію для лінійки свого бренду Armani Privé.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Вбрання от-кутюр було представлено на сезон осінь-зима 2025-2026 у межах Тижня високої моди. Але вперше за двадцять років Армані особисто не вирушив до Парижа для презентації своєї колекції Haute Couture. Італійський дизайнер вирішив залишитися у Мілані.

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

На подіумі було показано розкішні вбрання, в яких були присутні нескінченні варіації чорного кольору, ідеальний точний крій, форма та елегантність — те, що давно є відмінною рисою цього знаменитого бренду. Колекція отримала назву Noir séduisant — «Спокусливий чорний».

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Колекція включала різні варіації жакетів, штанів та вечірніх суконь. У дизайнах було багато декору бісером, стразами, а також вишивки. Також не обійшлося без головних уборів — Армані в кожному образі використовує капелюшки.

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Giorgio Armani Prive осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
33
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