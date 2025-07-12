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Розкіш, оксамит та елегантність: бренд Armani Privé презентував кутюрну колекцію осінь-зима 2025-2026
Напередодні свого 91-го дня народження Джорджіо Армані презентував публіці в Парижі нову колекцію для лінійки свого бренду Armani Privé.
Вбрання от-кутюр було представлено на сезон осінь-зима 2025-2026 у межах Тижня високої моди. Але вперше за двадцять років Армані особисто не вирушив до Парижа для презентації своєї колекції Haute Couture. Італійський дизайнер вирішив залишитися у Мілані.
На подіумі було показано розкішні вбрання, в яких були присутні нескінченні варіації чорного кольору, ідеальний точний крій, форма та елегантність — те, що давно є відмінною рисою цього знаменитого бренду. Колекція отримала назву Noir séduisant — «Спокусливий чорний».
Колекція включала різні варіації жакетів, штанів та вечірніх суконь. У дизайнах було багато декору бісером, стразами, а також вишивки. Також не обійшлося без головних уборів — Армані в кожному образі використовує капелюшки.