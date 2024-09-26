Розкішна вишивка та загострені плечі: Дім Balmain представив колекцію весна-літо 2025

А у серпні цього року Модний дім Balmain запустив Balmain Beauty. Першими продуктами стали вісім ароматів Les Éternels de Balmain. Колекція була натхненна паризькою спадщиною П'єра Бальмена – засновника Дому, а також сучасним впливом на моду нинішнього креативного директора бренду Олів'є Рустена.

Під час створення колекції прет-а-порте весна-літо 2025 Рустен знову ж таки надихався новим витвором бренду. На подіумі медальєр презентував вбрання, яке за своєю формою трохи нагадували флакони парфумів, а деякі моделі взагалі несли аромати в руках, натякаючи на новий продукт.

Були й речі із зображенням жіночих облич на сукнях, куртках та шортах. Створені вони були за допомогою ручної вишивки сотнями тисяч перламутрових бусин та бісеру. Окрім цього, модельєр ймовірно натякнув нам, що на ароматах не зупиниться, оскільки на подіумі були сукні, які нагадували палітру ніжних тіней і за текстурою, і за пудровими відтінками. Не обійшлося в колекції весна-літо і без загострених плечей, які вже стали впізнаваною рисою бренду. Також цікавим було взуття – деякі моделі теж мали відсилання до дизайну флаконів парфумів.

Колекція Balmain весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Balmain весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Balmain весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Balmain весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Balmain весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Balmain весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Balmain весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Balmain весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Balmain весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Balmain весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Balmain весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Balmain весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Balmain весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Balmain весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Balmain весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Balmain весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Balmain весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Balmain весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Balmain весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

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