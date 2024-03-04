Розкішні тканини та лише чорний колір: Дім Valentino презентував колекцію осінь-зима 2024-2025

У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ колекції ready-to-wear осінь-зима 2025-2025 Модного дому Valentino. Після яскравої та життєрадісної кутюрної колекції креативний директор марки П'єрпаоло Піччолі справді зміг здивувати, адже разом зі своєю командою представив готичну колекцію, яка повністю складалася з вбрань чорного кольору.

На подіумі бренд представив понад 60 образів і всі вони відрізнялися розкішним дизайном, елегантністю і жіночністю, адже попри відмову від яскравості в цій колекції Піччолі не відмовився від якості.

У колекції можна побачити шьтанні костюми, декольте, речі з оксамиту та повністю прозорі сукні. Також модельєр пропонує вироби з рюшами, мінісукні, мереживо, гіпюр, 3D квіти і навіть кілька строгих луків з пальтами та закритими сукні. Була в колекції і достатня кількість вечірніх образів, серед яких особливе місце зайняли сукні із легкими спідницями.

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Valentino / Фото: Associated Press

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