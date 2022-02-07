Розкішні вечірні образи у колекції Zuhair Murad сезону весна-літо 2022

Розкішні вечірні образи у колекції Zuhair Murad сезону весна-літо 2022

Колекція була представлена у вигляді фотосесії.

Колекція Zuhair Murad прет-а-порте сезону весна-літо 2022 складається виключно з вечірніх та коктейльних образів.

Колір та принт

Колекція Zuhair Murad прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Вишукана пастельна гама містить блакитні, рожеві, м'ятні, цикломенові та персикові тони. Є чорні, білі, червоні ансамблі та трохи золотого. Принтів небагато.

Фактури та тканини

Колекція Zuhair Murad прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Переважають шифон та мереживо. Всі тканини легкі та красиво драпіруються, багато плісування.

Фасони та силуети

Колекція Zuhair Murad прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Силуети дуже жіночні, приталені. Є асиметричні пройми, спідниці із високим розрізом та брючні комплекти.

Аксесуари та деталі

Колекція Zuhair Murad прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Взуття дуже витончене, що складається з тонких ремінців.

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