Розкішні вечірні образи у колекції Zuhair Murad сезону весна-літо 2022

Колекція була представлена у вигляді фотосесії.
Колекція Zuhair Murad прет-а-порте сезону весна-літо 2022 складається виключно з вечірніх та коктейльних образів.
Колір та принт
Вишукана пастельна гама містить блакитні, рожеві, м'ятні, цикломенові та персикові тони. Є чорні, білі, червоні ансамблі та трохи золотого. Принтів небагато.
Фактури та тканини
Переважають шифон та мереживо. Всі тканини легкі та красиво драпіруються, багато плісування.
Фасони та силуети
Силуети дуже жіночні, приталені. Є асиметричні пройми, спідниці із високим розрізом та брючні комплекти.
Аксесуари та деталі
Взуття дуже витончене, що складається з тонких ремінців.
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