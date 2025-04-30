Вільні фасони, в'язані вироби та золото: Дім Chanel представив круїзну колекцію

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

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У новій колекції креативна команда бренду (дебют Матьє Блазі як креативного директора Chanel запланований на сезон прет-а-порте в Парижі в жовтні цього року) вирішила продемонструвати багато ніжних відтінків, тому на подіумі можна було побачити багато білого, бежевого, золота, а також такі кольори як кораловий. Були, звичайно, і чорні вбрання, але вони опинилися в меншості.

Окрім того, в круїзі бренд пропонує носити багато оборок, міні, в’язані речі та штани з розрізами на холошнях. Також вони вирішили випустити у своїй колекції багато шовкових хусток, якими пропонують прикрашати волосся, шию та сумки. Хустки останнім часом користуються дуже великою популярністю і претендують на головний модний аксесуар 2025 року.

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press

Chanel Cruise 2025-2026 / © Associated Press